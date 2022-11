«Happy Day»-Moderator Röbi Koller benutzte das N-Wort

Der bekannte Radio- und Fernsehmoderator Röbi Koller hat das Publikum an einem Wirtschaftsanlass in Spreitenbach AG mit einer rassistischen Äusserung irritiert.

1 / 4 Röbi Koller steht in der Kritik, nachdem er an einer Podiumsdiskussion das rassistisch beleidigende N-Wort verwendete. Tamedia/Reto Oeschger Bei der Podiumsdiskussion in Spreitenbach AG war auch Bundesrat Guy Parmelin zugegen. 20min/Tarek El Sayed Der SVP-Kantonsrat Pierre Dalcher verurteilt die Äusserung, findet jedoch: «Personen mit unserem Jahrgang müssen sich daher manchmal etwas konzentrieren, damit solche Ausdrücke nicht rausrutschen.» pierre-dalcher.ch

Darum gehts SRF-Moderator Röbi Koller hat an einem Wirtschaftspodium das N-Wort verwendet.

Zahlreiche Personen im Publikum trauten ihren Ohren kaum und verurteilten die Aussage teils als «taktlos und deplatziert».

Koller selbst sagt: «Ich erwähnte das N-Wort explizit als Zitat, was man selbst in einem solchen Stressmoment nicht sagen darf.»

An einem Wirtschaftspodium in Spreitenbach hat der «Happy Day»-Moderator Röbi Koller das rassistische N-Wort verwendet. Dies berichtet die «Limmattalerzeitung». Demnach liegt die Veranstaltung – bei der Koller unter anderem mit Bundesrat Guy Parmelin diskutierte – bereits zwei Wochen zurück, publik wurde die Meldung jedoch erst jetzt.

Zu dem Vorfall sei es gekommen, als Koller eine Anekdote davon erzählte, wie er 2016 ins Visier der deutschen Comedy-Sendung «Verstehen Sie Spass?» geraten war.

Damals hatte sich der «Verstehen Sie Spass?»-Moderator Guido Cantz mit Blackface-Verkleidung in Kollers Show «Happy Day» eingeschlichen. Ein schwarz geschminkter, weisser Mann tauchte in Kollers Fernsehstudio auf. Kollers Kommentar am Wirtschaftspodium: «Du kannst in einer Livesendung nicht zu jemandem sagen, du bist ja gar kein N***.»

«Ich traute meinen Ohren nicht»

Während dieser Äusserung sass mit Jasmina Ritz auch die Geschäftsführerin der Standortförderungsorganisation Limmatstadt AG im Publikum. Gegenüber der «Limmattalerzeitung» sagt sie nun: «Ich traute meinen Ohren nicht. Ich kann mir nicht erklären, wie Röbi Koller als Person des öffentlichen Lebens, renommierter SRF-Moderator und Hilfswerk-Botschafter zu so einer verletzenden und inakzeptablen Äusserung kommt.» Auch dass der Moderator und Journalist Stephan Klapproth die Ausfälligkeit Kollers unkommentiert liess, schockiert Ritz.

Auch der Unterengstringer Gemeinderat und Kantonsrat Yiea Wey Te (FDP) befand sich an dem Abend im Publikum. Er sagt: «Ich fand seine Äusserung sehr taktlos und deplatziert.» Er selbst sei im Alltag mit Rassismus konfrontiert und findet: «Ich fühle mit allen Leuten mit, die Rassismus wie ich erfahren. Gewisse leiden sehr stark darunter. Deshalb ist bei der Wortwahl Vorsicht geboten.»

Die Mitte-Kantonsrätin und Aescher Gemeinderätin Janine Vannaz sprach gegenüber der «Limmattalerzeitung» von einer «eindeutigen Verfehlung».

SVP-Kantonsrat und die Organisatoren zeigen Verständnis

Der SVP-Kantonsrat und frühere Stadtrat Schlierens, Pierre Dalcher, verurteilte die Äusserung Kollers und sagte, dieser habe «die Grenzen überschritten». Dennoch fügt er an: «Er gehört wie ich einer Generation an, in der dieses Schimpfwort noch Teil des Sprachgebrauchs war und sogar in der Schule gelehrt wurde. Personen mit unserem Jahrgang müssen sich daher manchmal etwas konzentrieren, damit solche Ausdrücke nicht rausrutschen.» Eine Entschuldigung Kollers sei jedoch angebracht.

Auch der Trägerverein Wirtschaft Limmattal, der das Podium organisierte, findet entschuldigende Worte für Kollers Äusserung: Man «bedauere» den Vorfall, jedoch «sprach Röbi Koller keineswegs von People of Color, sondern von einem weissen Blackfacing-Schauspieler, der ihn in seiner Livesendung mit einem Überraschungssketch unter Stress setzen wollte», so der Präsident Fredi Pahr. Gleichzeitig betont er: «Wir verurteilen jede Art von Diskriminierung und achten sorgfältig darauf, wen wir als Podiumsgast einladen.»

Röbi Koller schreibt in einer Stellungnahme gegenüber der «Limmattalerzeitung»: «Es ging mit keinem Wort um People of Color. Ich sprach über einen weissen Mann, der sich in meiner Livesendung schwarz geschminkt und damit eine konfuse Situation geschaffen hatte. Ich erwähnte das N-Wort explizit als Zitat, was man selbst in einem solchen Stressmoment nicht sagen darf.»