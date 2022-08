Haken in Hundeschnauze: Happy End – Fischer übernehmen Teil der Tierarztkosten 

Ein Angelhaken verhedderte sich in der Schnauze eines Rüden beim Alten Rhein in Diepoldsau SG. Der Haken konnte nur unter Narkose vom Tierarzt entfernt werden. Der Fischerverein Mittelrheintal möchte nun einen Teil der entstandenen Kosten übernehmen.

Der Haken konnte nur unter Narkose durch den Tierarzt entfernt werden.

Der Fischerverein Mittelrheintal erklärt sich bereit, einen Teil der entstandenen Kosten zu übernehmen.

In Diepoldsau SG schnappte der Hund einer Widnauerin einen liegen gebliebenen Angelhaken auf. Der Haken bohrte sich in die Schnauze des Rüden. Der Vorfall ereignete sich beim Alten Rhein auf dem Hauptweg in der Nähe der Schmitterbrücke. Der Haken konnte nur unter Narkose vom Tierarzt entfernt werden. Der Fischerverein Mittelrheintal (FVM), Fischereipächter in dem Gebiet, bedauert das Ereignis. «Wir würden gerne mit der betroffenen Frau Kontakt aufnehmen, der Vorfall ist definitiv unschön. Wir sind auch bereit, einen Teil des entstandenen Schadens zu übernehmen», sagt Thomas Dietrich, Präsident des FVM.

Der Fischerverein Mittelrheintal stellt immer wieder frei laufende Hunde in und um das Wasser fest, obwohl am gesamten Alten Rhein eine absolute Leinenpflicht gilt. «Dies entschuldigt den Vorfall aber in keiner Weise», sagt Dietrich. Zum Zeitpunkt, als der Hund der Frau den Angelhaken aufschnappte, war er allerdings nicht an eine Leine gebunden. «An dem Platz, an dem wir immer verweilen, führe ich meinen Hund nicht an der Leine. So kann er auch mal fünf Meter nach rechts und links gehen», sagt die Hundehalterin zu 20 Minuten.

Neues Nutzungskonzept

«Der Alte Rhein wird durch diverse Anspruchsgruppen benutzt und das ist auch gut so. Wir müssen einen Weg finden, dass wir alle miteinander auskommen können.» Insbesondere in den Sommermonaten sei die Besucherfrequenz vor allem an den Wochenenden sehr hoch, sodass die Vereinsmitglieder lediglich zu Randzeiten fischen könnten. «In den kommenden Monaten wird von der Gemeinde Diepoldsau ein neues Nutzungskonzept in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern für den Alten Rhein entworfen, unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir weiterhin überall fischen dürfen», so Dietrich weiter.

Fischerverein sammelt Müll in und um den Alten Rhein ein

Der Fischerverein Mittelrheintal setzt sich auch für Sauberkeit und Jugendförderung ein. «Jedes Jahr im April führen wir in Zusammenarbeit mit dem Tauchverein Widnau eine Uferreinigung durch. Dabei sammeln wir Abfall in und um den Alten Rhein ein», führt Thomas Dietrich fort.

Zudem werden auch die Jungfischer schon früh geschult: «Gerade dieses Wochenende führten wir ein Jungfischerevent mit knapp 30 Jugendlichen von zwölf bis 16 Jahren durch. Schon diese wissen und lernen früh, auch Abfall mitzunehmen, der nicht von ihnen kommt.»

