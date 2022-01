Kabul, Afghanistan : Ein Foto und seine Geschichte – Baby Sohail nach Monaten in Sicherheit

Ein Baby, das während der chaotischen Evakuierungen am Flughafen Kabul verloren gegangen war, ist nach fast fünf Monaten wieder bei seinen Verwandten.

Der Taxifahrer Hamid Safi (29) hat das weinende Baby nach eigenen Angaben am Boden im Flughafen gefunden. Er übergab Baby Sohail diesen Samstag dem Grossvater in Kabul.

via REUTERS

Er hatte Angst, dass der Säugling in der Menge zerdrückt werden könnte.

via REUTERS

Am 19. August übergibt Vater Mirsa Ali Achmadi seinen zwei Monate alten Sohn einem US-Soldaten.

In den ganze Wirren ging der Säugling verloren. Jetzt ist klar, was geschehen war.

Im Alter von zwei Monaten war Baby Sohail Achmadi bei der Machtübernahme der Taliban mitten im Chaos am Flughafen Kabul.

Das bestätigten Familienmitglieder der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Der damals zwei Monate alte Sohail Achmadi sei Mitte August verloren gegangen, nachdem er über einen Zaun am Flughafen einem US-Soldaten übergeben wurde, um nicht in der Menge zerquetscht zu werden, sagte sein Vater Mirsa Ali Achmadi.