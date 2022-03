Reinach BL – Happy End für entführten Husky Ice – seine Familie hat ihn wieder

In Reinach BL wurde in der Nacht auf den 14. Januar ein Husky namens Ice entführt . Die Polizei schloss aus, dass der Hund selbständig aus dem Garten ausgebrochen ist. Abklärungen vor Ort hätten ergeben, dass der Husky die Nächte in einer geschützten, aber unverschlossenen Hundebox im umzäunten Garten verbringe.

Es gab Suchaktionen und die Familie hängte in der ganzen Umgebung Vermissten-Flyer auf. Es habe viele Anrufe gegeben, aber die Bemühungen seien alle ohne Erfolg gewesen. «Ice ist wohl in ein Auto getragen worden», so die Besitzerin. Die Entführenden hätten sich anschliessend aus dem Staub gemacht. «Es ist unfassbar, dass jemand so etwas macht.»