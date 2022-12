Grono GR: Happy End für Waldkauz – Polizei wünscht einen guten Flug

Jetzt konnte er wieder an derselben Stelle in die Freiheit gelassen werden.

Kürzlich kündigte die Kantonspolizei Graubünden auf Facebook das «Happy End» an. Der Waldkauz konnte nach einem zweiwöchigen Aufpäppeln durch den Tierschutzverein Bellinzona wieder am Fundort oberhalb von Grono GR in die Freiheit entlassen werden. «Guten Flug und gute Reise», fügt die Kapo Graubünden an.