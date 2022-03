Harald Glööckler erklärt seinen Auszug aus dem «Chateau Pompöös»

In einem gemeinsamen Interview mit der « Bild » sprach das Paar, das seit über 35 Jahren liiert ist, nun über die Trennungsgerüchte. Gleich zu Beginn stellt der Modedesigner klar: «Mein Mann und ich leben keineswegs getrennt, sondern ich gehe in der Hauptstadt unserem Business nach und mein Mann hat mit 73 Jahren das Recht, in unserem Domizil auf dem Land seinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.»

Harald erklärt negative Aussagen über Ehe

Nichtsdestotrotz, im Dschungel sprach Glööckler am Lagerfeuer nicht gerade wohlwollend über seinen Gatten. Er warf ihm damals vor, negativ zu sein und ihn runterzuziehen. Unter Tränen sprach er über die Eheprobleme der beiden. «Ich habe nicht gesagt, wie unglücklich ich in meiner Ehe sei. Dies ist Ihre Interpretation. Vielmehr war ich verzweifelt über den körperlichen Abbau meines Mannes in der letzten Zeit. Das nimmt man nicht so einfach hin. Die gesundheitliche Verfassung meines Mannes veränderte sich in kurzer Zeit sehr stark in eine bedenkliche Richtung. Dies machte ihm und mir seelisch und psychisch zu schaffen», widerspricht der Realitystar heute.