Harald Glööckler wettert gegen Dschungelcamp-«Promis»

Ex-Kandidat : Harald Glööckler stichelt gegen Dschungelcamp-Promis

Harald Glööckler rät den Teilnehmern der am Freitag startenden RTL-Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» zu authentischem Verhalten. «Sie sollten sie selbst sein und nicht versuchen, dem Zuschauer etwas vorzuspielen», sagte der Modeschöpfer der Deutschen Presse-Agentur. Das Dschungelcamp sei kein gescripteter Film. «Einige versuchen in der Hoffnung auf mehr Sendezeit, durch Drama Aufmerksamkeit zu bekommen. Am Ende sind sie aber vergessen und verschwinden im Nichts, aus dem sie gekommen sind. Meist erinnert man sich nur an die, die man schon vorher kannte.»