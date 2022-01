Harald Glööckler verdient im Dschungelcamp zehn Mal mehr als der billigste Star

Gleich in Folge zwei ging es für Anouschka Renzi zur Dschungelprüfung. Dank der Zuschauerinnen und Zuschauer, die sie hineinwählten, musste sie im «Aquälium» in einem Käfig in einem Wassertank elf Sterne holen. Bevor es losgeht, gabs von Dr. Bob noch eine Sicherheitseinführung.

Natürlich stellt sich auch in der neuen Ausgabe die Frage: Wie viel verdienen die Camperinnen und Camper eigentlich mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp?

Nach einer Dschungelshow 2021, die in einem Tiny House auf einem RTL-Produktionsgelände bei Köln stattgefunden hat, zogen die weniger bis gar nicht bekannten Promis vergangenen Freitag wieder in die echte Wildnis. In diesem Jahr lästern, streiten, würgen und weinen die VIPs rund ums Lagerfeuer und in den Dschungelprüfungen in Südafrika – und nicht wie gewohnt in Australien.