Harald Glööckler zeigt Luxus-Penthouse und spricht über Liebe

In der Küche verrät er sein Schönheitsgeheimnis: Viel Wasser. Aus der Filtermaschine ist es laut ihm automatisch Bergwasser.

Harald Glööckler wohnt seit kurzem in Berlin in einer 350-Quadratmeter-Penthouse-Wohnung.

Zudem soll er sein Herz wieder verschenkt haben an einen CDU-Politiker – oder doch nicht?

Nach 35 Jahren Beziehung trennte sich Harald Glööckler Anfang des Jahres von Dieter Schroth (75). «Ich habe mich die letzten 15 bis 20 Jahre sehr einschränken lassen. Jetzt bin ich frei. Ich habe mich getrennt. Ich muss beginnen, mich selbst zu lieben», sagt der 58-Jährige in seiner neuen RTL2-Show, die am 12. Juli startete. Jetzt wagt der exzentrische Designer einen Neuanfang – samt neuer Bleibe, die er in der Sendung stolz präsentiert.