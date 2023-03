Schweizer Nati: «Amdounis Ramadan-Entscheid ist also total vereinbar mit der Religion»

Für die Nati verzichtet Zeki Amdouni zum Start des Ramadans aufs Fasten . «Ich habe in den letzten Jahren Ramadan gemacht», so Amdouni. ««Ich denke, dass ich erst nach der Nati-Pause damit beginnen werde», erklärt er.

Vereinbar mit der Religion

Wie verständlich ist das aus religiöser Sicht? 20 Minuten hat die Islamismus-Expertin Saïda Keller-Messahli dazu befragt. Die 65-Jährige meint: «Der Islam sieht viele Ausnahmen vor, zum Beispiel für Kranke, Reisende oder Schwangere. Sein Entscheid ist also total vereinbar mit der Religion, wenn er körperlich im Einsatz steht.» Erwähnte Ausnahmen würden schliesslich explizit der Rücksichtnahme auf die Gesundheit im Zusammenhang mit dem Fasten entsprechen, so die schweizerisch-tunesische Doppelbürgerin.

Natürlich würden das jedoch nicht alle so sehen. «Die islamische Welt ist sehr gross, da muss man unterscheiden», so Keller-Messahli. In Iran, Saudiarabien, Pakistan oder Afghanistan völlig undenkbar, sei es mit Amdounis Wurzeln in der Türkei und in Tunesien etwas anderes. «In Tunesien geht man eher locker mit dem Ramadan um», erklärt die Expertin. Sie ist sich sicher: «Wenn er Wurzeln dort hat, gibt es viele Personen in seinem Umfeld, die ihn bei diesem vernünftigen Entscheid bekräftigen und unterstützen.»