Anwohner in Harenwilen beschwert sich über Kleinflugzeuge

Brummen, Knattern und Rauschen – so beschreibt ein Thomas Allemann, Anwohner von Harenwilen TG, die Situation in seinem Dorf gegenüber der Thurgauer Zeitung (Bezahlartikel). Das ständige Vorbeifliegen von Kleinflugzeugen und der Lärm, der dadurch entsteht, stören den Thurgauer vor allem bei seiner Arbeit. «Es ist nervig», sagt er. Den Grund, warum es in seinem Dorf besonders laut ist, scheint der 56-Jährige zu kennen: Viele Kleinflugzeuge würden in Harenwilen die gesetzlich vorgeschriebene Mindestflughöhe bei weitem unterschreiten.