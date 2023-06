Haris Seferovic gewinnt mit Celta Vigo gegen Barça

Napoli schliesst Saison mit 28. Sieg ab, Juve in der Conference League

AFP

Dass Napoli den Meistertitel in Italien sicher hat, ist schon seit Wochen klar. Bei Spielern und Fans der Neapolitaner schien das an der Feierlaune aber nichts zu ändern. Die Party rund um den 2:0-Sieg – es war der 28. Erfolg in der Saison – am letzten Spieltag gegen Sampdoria war riesig.

Die AC Milan gewann das letzte Saisonspiel in der Serie A. Es gab einen 3:1-Heimerfolg von Milan gegen Hellas Verona. Nach dem Spiel trat Zlatan Ibrahimovic zurück. Hinter Meister Napoli, Lazio Rom und Inter Mailand belegt Milan Platz vier in der Abschlusstabelle und spielt in der Champions League.