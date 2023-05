Haris Tabakovic droht mit Nationenwechsel zu Bosnien

Haris Tabakovic trifft in der österreichischen Bundesliga wie er will.

In dieser Saison läuft es Haris Tabakovic wie am Schnürchen. Bereits 17 Mal traf der Stürmer für seinen Club Austria Wien in der österreichischen Bundesliga. Alleine 15 davon im Kalenderjahr 2023. Ähnliche Werte wie ein gewisser Erling Haaland. Als einziger Schweizer hat YB-Knipser Cédric Itten öfters getroffen. Trotz seiner beeindruckenden Bilanz wartet der 28-Jährige bisher vergeblich auf ein Anruf von Nati-Coach Murat Yakin.