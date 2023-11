EM-Quali: Haris Tabakovic im Aufgebot für Bosnien

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp bleiben in der englischen Premier League weiter in der Spitzengruppe. Die Fussballprofis der Reds feierten beim 3:0 (2:0) am Sonntag gegen Nottingham Forest den siebten Saisonsieg, waren aber auch in Gedanken bei Team-Kollege Luis Díaz. Die Eltern des kolumbianischen Nationalspielers waren am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Zumindest die Mutter konnte bereits gerettet werden. Diogo Jota lief nach seinem Treffer zum 1:0 zur Liverpool-Bank und zeigte das Díaz-Trikot mit der Nummer sieben in die Höhe. (dpa)