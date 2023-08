Transfers: Haris Tabakovic wechselt zu Hertha Berlin

Nati-Star Denis Zakaria wird Juventus diesen Sommer noch verlassen. So viel steht fest. Doch wohin es den 26-Jährigen, der zuletzt an Chelsea ausgeliehen war, hinziehen wird, ist noch unklar. Wie die «Gazzetta dello Sport» schreibt, würden Zakaria gleich drei Angebote vorliegen. So seien Monaco (mit Ex-Coach Adi Hütter und den Nati-Kollegen Breel Embolo und Philipp Köhn) an einer Verpflichtung interessiert, genauso wie Leipzig und West Ham United. Alle drei, so heisst es, wären bereit, die geforderten 20 Millionen Franken Ablöse aufzubringen. (sih)