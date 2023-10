Harley-Davidson Livewire S2 Del Mar: Die Elektro-Revolution für die Stadt

Gar nicht mal so schwer

Anders als beim Modell One bietet die Livewire S2 Del Mar nicht die Möglichkeit der schnellen Gleichstromladung. Dies hätte sowohl den Preis wie auch das Fahrzeuggewicht deutlich negativ beeinflusst. Der 10,5 kWh grosse Akku kann also nur an der Haushaltssteckdose oder an der Wallbox gefüllt werden. Das dauert: Rund sechs Stunden an der Steckdose bis zum Füllstand von 80 Prozent oder achteinhalb Stunden bis voll. An der Wallbox vergehen 78 Minuten (80 Prozent), für die Vollladung knapp zweieinhalb Stunden. Ein ganz neues Niveau bietet die Livewire S2 Del Mar beim Preis: In Deutschland kostet sie ab 18’490 Euro, Schweizer Preise sind noch nicht bekannt. Damit ist sie deutlich zugänglicher als ihre ältere Schwester.