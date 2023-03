Hallwil AG: Harley-Fahrer (51) gerät auf Gegenfahrbahn – Frontalkollision

Schwerer Unfall in Hallwil AG: Gegen 17 Uhr am Mittwochabend war ein 51-Jähriger mit seiner Harley-Davidson auf der Dornhügelstrasse unterwegs und bog dann rechts in die Dürrenäscherstrasse ein. Der Töfffahrer fuhr dann talwärts Richtung Hallwil, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet.