Gerüchte um Liebescomeback : «Harmonie ist, wo Liebe ist» – Michelle Hunziker ist richtig happy

«Keine Lust mehr, zu streiten»

Aber ist Hunziker schon bereit für eine neue Liebe? «Mal gucken», gibt sie sich geheimnisvoll. Aktuell geniesst sie ihr Singledasein: «Ich bin an einem sehr schönen Zeitpunkt meines Lebens und inzwischen so realisiert als Frau, dass ich gelernt habe, nicht nur für andere, sondern auch für mich zu sorgen.»

Die Moderatorin wolle jedenfalls nichts überstürzen: «Ich habe keine Lust mehr zu streiten, ich will Leichtigkeit und Happiness. Das hat für mich Priorität.» Und Tomaso? Für ihn scheint die Sache nicht ganz so entspannt zu sein. «Nach so einer wichtigen Liebesgeschichte kann man nicht einfach neu anfangen, als wäre nichts gewesen», sagte er jüngst in einem Interview mit dem «Corriere della Serra».