Harper Beckham durfte Lionel Messi aufs Spielfeld begleiten

Harper Seven durfte mit Lionel Messi ins Stadion einmarschieren.

Harper Beckham wurde am Wochenende eine grosse Ehre zuteil.

Am Wochenende spielte Inter Miami in Florida gegen Charlotte FC. Seit Juli hat der Club, bei dem David Beckham (48) Miteigentümer ist, mit Lionel Messi (36) einen richtigen Star im Team. Beim Einmarsch in das «DRV PNK Stadium» stahl dem Argentinier aber jemand die Show.