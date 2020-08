Erste Rede als Vize-Anwärterin

Kamala Harris greift Donald Trump frontal an

Kamala Harris und Joe Biden absolvierten ihren ersten gemeinsamen Auftritt, nachdem der US-Präsidentschaftsbewerber die Senatorin zu seiner «Running Mate» gemacht hat.

Die Demokraten machen im Kampf ums Weisse Haus gegen US-Präsident Donald Trump die US-Opferzahl in der Coronakrise zum Wahlkampfthema. Der Grund, warum das Virus die USA besonders hart getroffen habe, sei, «weil Trump es von Anfang an nicht ernst genommen hat», sagte die demokratische Anwärterin auf den Vizepräsidenten-Posten, Kamala Harris, am Mittwoch in Wilmington (Delaware). Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt in dieser Rolle mit dem designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden.