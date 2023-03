Muldenhaus für 4400 Fr – so begegnet ein Brite der Wohnungsnot

Wohnungsnot in London : Harrison lebt in einer Baumulde, die ist aber perfekt eingerichtet

So verfügt die Konstruktion nebst einer gemütlich aussehenden Schlafstätte auch über eine Küche mit Kochgelegenheit und einem Lavabo, das allerdings weder über einen Zu- noch einen Abfluss verfügt. Nur die Nasszelle mit Klo fehlt – für diese Bedürfnisse muss der 28-Jährige aus seinem Häuschen herausklettern, Duschen kann er an seinem Arbeitsort. Ein Gartenschlauch von einem Nachbargrundstück ermöglicht ihm Zugang zu frischem Wasser.

Die ungewöhnliche Wohn-Lösung entstammt purer Not. Da die Wohnungspreise in Central London astronomische Höhen erklommen haben und er keine Möglichkeit fand, nach einem Auslandsaufenthalt zu einem angemessenen Preis eine Wohnung zu finden, griff er zu Säge und Blechschere und konstruierte aus Brettern, Balken und Blechdach ein durchaus heimeliges Häuschen. «Das Niveau der Mietzinsen ist verrückt und falls einmal eine Wohnung in meiner Preiszone lag, kamen mindestens 100 Leute zur Besichtigung», sagt er gegenüber der «Daily Mail».

Wohnen in der Mulde als Statement

Mindestens ein Jahr will der Künstler in seinem «Tiny House» verbringen – und sieht es auch als politisches Statement, mit dem er Aufmerksamkeit auf die herrschende Wohnungsnot lenken will. Verschärft wurde diese in den letzten Monaten durch eine galoppierende Inflation, die im Oktober mit 11,1 Prozent auf ein 41-Jahres-Hoch kletterte und noch immer zweistellig ist. Die Löhne konnten damit in keiner Weise mithalten.