Harry fordert Hundertausende Pfund Schadenersatz

Darum gehts Beim zweitägigen Prozess gegen Mirror Group war Prinz Harry am Mittwoch erneut im Zeugenstand im Gericht in Central London.

Der 38-Jährige gestand, dass es ihm viel abverlangt habe, in den Zeugenstand zu treten.

Nun wurde bekannt, welche Summe Prinz Harry von der Mirror Group als Schadenersatz fordert.

Prinz Harry verlangt vom Verlag hinter dem britischen Boulevardblatt «Daily Mirror» wegen Lauschangriffen auf sein Handy und anderen illegalen Mitteln der Gewinnung von Information über sein Privatleben 440'000 Pfund (rund 511'000 Euro) Schadenersatz. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die sein Anwalt David Sherborne zum Abschluss eines Prozesses in London am Freitag einreichte. In seinem Schlussplädoyer sprach er diese Woche von «harten Beweisen», wonach die Verlagsgruppe Mirror Group Newspapers Journalisten beschäftigt habe, die Sprachnachrichten abgehört hätten. Überdies hätten sie Privatermittler angeheuert, um durch Täuschung und unlautere Mittel mehr über Harry und andere Prominente zu erfahren, sagte Sherborne.

Harrys Klage bezog sich auf 33 Artikel. Sein Anwalt forderte zunächst für seinen Mandanten 320'000 Pfund, falls das Gericht den Vorwürfen zustimme. In einem weiteren Antrag, der am Freitagabend eingereicht wurde, verlangte er zusätzliche 120'000 Pfund im Zusammenhang mit anderen mutmasslichen Zahlungen, die die Mirror Group geleistet habe, um an Details aus Harrys Leben heranzukommen. Diese Lauschaktionen hätten auf seine Mutter Diana und andere Mitglieder der Royals abgezielt.

Die Mirror Group hat jegliches Fehlverhalten bestritten und erklärt, auf rechtmässigen Wegen an die Informationen über den Prinzen gelangt zu sein. Allerdings hat die Verlagsgruppe in der Vergangenheit schon mehr als 100 Millionen Pfund gezahlt, um Klagen im Zusammenhang mit illegaler Informationsbeschaffung beizulegen. 2015 veröffentlichte die Mirror Group eine Entschuldigung an die Opfer.

