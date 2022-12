Prinz Harry spricht über sein Nazi-Kostüm aus dem Jahr 2005

1 / 7 Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben ihre ersten drei Folgen von «Harry & Meghan» veröffentlicht. Netflix Das Paar thematisiert in der Netflix-Doku den Umgang mit der britischen Presse und Rassismus. Netflix Im ersten Teil steht Prinz Harrys Erwachsenwerden im Auge der Öffentlichkeit im Fokus. Netflix

Darum gehts Die Dokuserie «Harry & Meghan» wurde am Donnerstag auf Netflix veröffentlicht.

In den ersten beiden Folgen ging es um die Kindheit von Prinz Harry und Herzogin Meghan, Vorwürfe der «Ausbeutung» und «Bestechung» der britischen Presse sowie Rassismus.

In Episode 3 thematisiert der 38-Jährige unter anderem sein Nazi-Kostüm, das er 2005 bei einem privaten Kostümfest trug.

In der dritten Folge der sechsteiligen Reihe geht es unter anderem um die britische Kolonialgeschichte und die Verstrickung des Königshauses in den Sklavenhandel. Auf persönliche Vorwürfe gegen einzelne Royals verzichtet das Paar auch in der letzten Folge von «Volume I». Die wichtigsten Aussagen der Sussexes über …

… Harrys Nazi-Kostüm

Der britische Prinz hat das Tragen eines Nazi-Kostüms bei einer Party als «einen der grössten Fehler meines Lebens» bezeichnet. Der inzwischen 38-Jährige war im Jahr 2005 bei einem privaten Kostümfest in einer Uniform mit Hakenkreuz-Armbinde erschienen. Fotos davon hatten rasch in die Medien gefunden und einen Sturm der Empörung ausgelöst. «Ich habe mich so geschämt danach, ich wollte es einfach nur wieder in Ordnung bringen», sagte er in der dritten Folge der sechsteiligen Netflix-Dokureihe «Harry & Meghan», die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Er habe sich nach dem Vorfall mit dem Chefrabbiner in London getroffen. «Ich ging nach Berlin und sprach mit einem Holocaust-Überlebenden», berichtete Harry und resümierte: «Ich hätte es einfach ignorieren können und diese Fehler immer wieder machen können in meinem Leben, aber ich habe daraus gelernt.»

… Meghans Bruch mit ihrem Vater

Prinz Harry will für den Bruch seiner Frau Meghan mit ihrem Vater Thomas Markle die Verantwortung übernehmen. Meghan liegt mit ihrem Vater Thomas Markle seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 im Clinch. Der heute 78-Jährige hatte damals zuerst gegen Geld für Paparazzi-Fotos posiert und anschliessend kurzfristig seine Teilnahme an der Feier abgesagt. «Es ist natürlich unglaublich traurig, was geschehen ist. Sie hatte einen Vater vorher und jetzt hat sie keinen Vater mehr», sagte Harry. Er fügte hinzu: «Ich nehme das auf meine Kappe, denn wenn Meghan nicht mit mir zusammen wäre, wäre ihr Dad noch immer ihr Dad.»

Was denkst du über die ersten Folgen von «Harry & Meghan»? Toll! Ich finde sie sehr gut produziert. Ich habe sie noch nicht gesehen. Furchtbar. Alles Lügen. Interessiert mich nicht.

… Verlobungsinterview

Zu Beginn der dritten Folge geht es um das Verlobungsinterview von Harry und Meghan im November 2017. Meghan nennt es in der Dokumentation nun «inszenierte Realityshow». «Es war einstudiert», so die Herzogin, und weiter: «Wir durften unsere Sicht der Dinge nicht erzählen. Sie wollten es nicht.»