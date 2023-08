Bayern München: Engländer zittern vor Harry Kanes Baby

Bei seinem Bayern-Debüt im Supercup gegen Leipzig (0:3) zerriss Harry Kane mit seinen nur drei Ballkontakten in rund 30 Minuten Spielzeit noch keine grossen Stricke. In seiner englischen Heimat fürchtet man sich dennoch bereits schon. Dies allerdings nicht vor dem Captain der englischen Nationalmannschaft selbst, sondern vor dessen noch ungeborenem vierten Kind.

Englands grösste Boulevardzeitung «The Sun» titelte am Montagmorgen nämlich: «Our Wurst Nightmare! (unser grösser Albtraum)». Es ist eine Anspielung darauf, dass Kanes Nachwuchs bei einer Geburt in München für Deutschland spielberechtigt sein könnte. Kanes Frau Katie Goodland ist zurzeit schwanger und erwartet das vierte gemeinsame Kind mit dem neuen Superstar der Bundesliga.

Kanes Frau besuchte schon Spitäler in München

Gemäss einer Quelle der «Sun» hat sich Goodland in München bereits einige private Spitäler angeschaut. Auch weil ihr Mann bei der Geburt unbedingt dabei sein wolle, sei es sehr wahrscheinlich, dass das Kind in einem deutschen Krankenhaus auf die Welt kommen werde. Kane selbst sagte bei seiner offiziellen Bayern-Vorstellung am Sonntag, dass er mit seiner Frau in den nächsten Wochen über den Geburtsort des vierten Kindes beraten wolle. «Meine Familie ist jetzt komplett hier – ich wollte, dass ich diese Erfahrung mit ihnen teilen kann», so der 30-Jährige.