Harry Kane: Jetzt spricht der neue Bayern-Superstar

Eigentlich stand es schon seit Donnerstag fest. Der Transfer von Harry Kane, der für 100 Millionen Franken plus 20 Millionen an Bonuszahlungen von Tottenham zum FC Bayern München wechselt. Noch nie wurde in der Bundesliga so viel Geld für einen Spieler ausgegeben. Nun, am Samstag, haben die Münchner den Transfer auch offiziell bestätigt.