Harry Kane: Tottenham und der FC Bayern einigen sich

Bayern München will im Transfer-Poker mit Tottenham Hotspur um Wunschstürmer Harry Kane nach Informationen des TV-Senders «Sky» bis spätestens Mittwoch ein viertes Angebot unterbreiten. Dieses soll demnach im Bereich von 110 Millionen Franken inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen, hiess es am Dienstag. Gemäss der englischen «Times» würde Tottenham bei einem Angebot dieser Höhe nach langem Hin und Her einlenken.

Kane stand für das Testspiel der Londoner am Dienstagabend beim FC Barcelona nicht im Kader. Das muss aber nicht zwingend etwas mit dem Transfer-Poker zu tun haben. Tottenhams Trainer Ange Postecoglou verzichtete auf mehrere Spieler, die schon am Sonntag im Test gegen Schachtar Donezk (5:1) im Einsatz waren.

Zuvor hiess es in Medien, dass Kane noch in dieser Woche eine Entscheidung um seine Zukunft will. Die Zeitung «Evening Standard» schrieb am Dienstag sogar, Kane neige dazu, in diesem Sommer nicht nach München zu wechseln. Der Torjäger sei beeindruckt von der Philosophie des neuen Coaches Postecoglou und habe Spass am Training des griechisch-stämmigen Australiers.