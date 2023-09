Darum rappt der beste Freestyler der Welt über Ricola

«Mit zehn Kräutern, die in der Schweizer Bergwelt wachsen»

Hier ein Auszug des Ricola-Freestyles: «Ayo, vocal chords, I gotta stay lubricating them (ayo, Stimmbänder, ich muss sie geschmeidig halten) / ‘cause if I lose my voice, that’s a rude awakening (denn wenn ich meine Stimme verliere, ist das ein böses Erwachen) / whats’s the solution for the mic controller to shine like solar (was ist die Lösung, damit der Mikrofon-Controller wie die Sonne strahlt?) / you guys gotta try Ricola (ihr müsst Ricola probieren) / made with ten herbs grown on Swiss alpine slopes (hergestellt aus zehn Kräutern, die in der Schweizer Bergwelt wachsen) / to elevate you like these wild rhyme quotes (um dich wie diese wilden Reime zu beflügeln).»