Harry Potter widerspricht seiner Schöpferin J. K. Rowling

Die «Harry Potter»-Schöpferin sharte am Wochenende einen Artikel, in dem es um eine Welt nach Covid-19 geht, in der mehr Gleichstellung für «menstruierende Leute» herrscht. Am Ausdruck «menstruierende Leute» störte sich Rowling offensichtlich. «Wie nannte man diese Leute nochmals? Helft mir bitte. Fraben? Fruaen? Fraaan?»