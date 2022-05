Harry Styles begeistert an wilder Liveshow in London auch Schweizer Influencer

Der Popstar performte am Dienstag sein neues Album «Harry’s House» in London und konnte damit auch die Social-Media-Stars Kris Groppo und Steven Epprecht von sich überzeugen.

Der 28-Jährige spielte am 24. Mai eine exklusive Album-Release-Party in London, um seine neue Platte «Harry's House» zu präsentieren, welche am 20. Mai erschien und aus 13 Songs besteht. Das Konzert fand in der Veranstaltungshalle Brixton Academy in London statt.

Darum gehts

Um die Veröffentlichung seines neuen Albums «Harry’s House» zu zelebrieren, veranstaltete Harry Styles am 24. Mai eine exklusive Release-Show in der Veranstaltungshalle Brixton Academy in London. Der erfolgreiche Popsänger spielte zunächst jeden Song seines dritten Soloalbums durch, um anschliessend noch einige Extras wie «Watermelon Sugar» und «What Makes You Beautiful» zu performen – und damit das Publikum zu begeistern.

«Ich habe noch nie so ein lautes Publikum gehört», sagt eine Zuschauerin zu 20 Minuten. Obschon das neue Album des 28-Jährigen zu diesem Zeitpunkt erst vier Tage alt war, hätten die Fans alle 13 Songs auswendig mitsingen können. Besonders Harrys Hit «As It Was», der bereits Anfang April erschienen ist, sorgte offenbar für Tanzstimmung. Kein Wunder: 21,6 Millionen Spotify-Streams erreichte der Song bereits in den ersten 24 Stunden . Damit wurde der Hit am 2. April zum weltweit meist-gestreamten Song des Jahres.

Schweizer Influencer Kris und Steven Epprecht sind begeistert

Bei der Show in London waren auch bekannte Schweizer Gesichter mit dabei – darunter Kristian Groppo, für den das Harry-Styles-Konzert die erste Liveshow überhaupt war. «Ich habe zuvor noch nie in meinem Leben ein Konzert besucht», sagt der 19-jährige Basler. Umso mehr habe ihn die Stimmung begeistert: «Die Atmosphäre vor Ort war ein komplett neues und einmaliges Erlebnis für mich!» Das Fazit des Tiktokers: «Harry Styles ist ein absoluter Showman. Zum Glück durfte ich diese Erfahrung machen!»

Mit dem Social-Media-Star abgetanzt hat auch Steven Epprecht. Der Zürcher Influencer zeigt sich begeistert von Harrys Show: «Die Stimmung war total ausgelassen. Harry hat dem Publikum so richtig eingeheizt.» Nach der langen, pandemiebedingten Pause sei ihm das besonders eingefahren: «Wie gut es sich angefühlt hat, endlich wieder ein Konzert zu geniessen!» Die abschliessende Meinung des 33-Jährigen: «Die Platte ist einfach sensationell und stellt eine tolle Mischung zwischen Feel-Good-Songs und ruhigen, besänftigten Klängen dar.»



Harry Styles reist übrigens derzeit mit seiner im Jahr 2021 gestarteten «Love On»-Tour durch die Welt. Zuletzt spielte er am Coachella Festival in Kalifornien. In der Schweiz macht der ehemalige One-Direction-Star leider keinen Halt – dafür aber am 26. Juni 2022 in Hamburg. 20 Minuten verlost zwei Tickets – Hin- und Rückflug sowie eine Hotelübernachtung inklusive!

