Na, wie fühlt sich das an? Eben.

Sitzt du? Gut, wir hauens raus: Harry Styles und Olivia Wild sind in Love! (Glaubs.)

Die einen bekommen bei dieser News Schnappatmung, andere gehen per sofort nur noch mit Herzchen in den Augen durchs Jahr: Harry Styles (26) und Olivia Wilde (36) haben sich offenbar gefunden. Und damit meinen wir nicht auf dem Filmset. Nein, so richtig. Privat.