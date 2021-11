Vor rund 17’000 Leuten – Harry Styles hilft Fan bei Coming-out

Am Mittwoch gab Harry Styles (27) im Rahmen seiner «Love On Tour»-Tour ein Konzert im Fiserv Forum in Milauwkee, Wisconsin.

Schon seit September zieht Sänger Harry Styles mit seinen «Love On Tour»-Konzerten durch die USA. 24 Shows hat der 27-Jährige bereits gespielt, jedes einzelne von ihnen ein Highlight. So auch jenes am vergangenen Mittwoch im Fivserv Forum in Milauwkee, Wisconsin. Mit über 17’000 Anwesenden war die Halle zum Bersten voll und Styles zeigte sich in bester Laune.