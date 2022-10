Sex mit Harry Styles: Dicke Luft bei Olivia Wilde und Florence Pugh

An der Premiere des Filmes «Don’t Worry Darling» zeigte sich Hauptdarstellerin Florence Pugh (26) mit dem Cast nur auf dem roten Teppich. Schon damals hiess es, dass sie sich nicht gut mit Regisseurin Olivia Wilde (38) versteht.

So habe Harry Styles (28) mit Pugh geschlafen, kurz bevor er und Wilde eine Beziehung starteten.

Am Filmset von «Don’t Worry Darling» herrschte schlechte Stimmung zwischen Olivia Wilde (38) und Florence Pugh (26).

Der Film «Don’t Worry Darling» gab im Vorfeld seiner Premiere viel zu reden. Grund war aber nicht der Plot des Filmes von Regisseurin Olivia Wilde (38), sondern das Drama, das sich hinter der Kamera abgespielt haben soll. Am Set soll schlechte Stimmung zwischen Wilde und Hauptdarstellerin Florence Pugh (26) geherrscht haben. Erstmals öffentlich wurde dies, als Pugh an den Internationalen Filmfestspielen von Venedig nicht an der Pressekonferenz des Filmes teilnahm und auch sonst jegliche Interviews verweigerte.