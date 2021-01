Am Mittwoch sind die ersten Pärli-Bilder von Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde (36) und Sänger Harry Styles (26) ins Netz gelangt. Entstanden sind sie an der Hochzeitsfeier von Harrys Agenten Jeffrey Azoff in Montecito, Kalifornien. Styles soll der Grund für die Trennung Wildes von ihrem Ex-Verlobten Jason Sudeikis sein, wie es nun von «Page Six»-Insidern heisst.