Harry Styles bricht mit «As It Was» internationale Streaming-Rekorde

21,6 Millionen Spotify-Streams in 24 Stunden: Es ist eine stolze Zahl, mit der Spotify «As It Was» von Harry Styles am 2. April zum weltweit meist-gestreamten Song des Jahres ernannte. In den USA brach der Musiker damit auch den übergreifenden Rekord von Olivia Rodrigo (19), die mit ihrer Hitsingle «Drivers License» im vergangenen Jahr acht Millionen Streams in einem Tag generierte. Styles’ Song erreichte nun satte 8,3 Millionen.

Auch das Video zur Single ist bereits ein Hit. Stand der Youtube-Streams zum Redaktionsschluss: 42,3 Millionen. Styles zeigt sich darin in inzwischen gewohnt exzentrischem Look – roter Pailletten-Overall mit weitem Bein und Dekolleté – und tanzt mal allein, mal mit Begleitung durchs Bild während er die Worte singt: «You know it’s not the same as it was» oder: «Du weisst, die Dinge haben sich verändert».