Die Steuerunterlagen zeigen jedoch, dass die Ex-Royals 2021 gerade einmal eine Stunde pro Woche in die Organisation steckten.

In der Vergangenheit betonte das Paar, dass es sich komplett auf die gemeinnützige Organisation fokussieren möchte.

Ihr Herzensprojekt bildet aber die 2020 gegründete «Archewell»-Stiftung. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die Projekte auf der ganzen Welt unterstützt. Teil der Stiftung ist zudem Herzogin Meghans Podcast «Archetypes», im Rahmen dessen sie Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten führt. Für den Podcast wurde die Amerikanerin gerade mit einem Gracie-Award ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um einen Medienpreis, der in erster Linie von Frauen für Frauen gegründet wurde. In der Vergangenheit betonten Harry und Meghan, dass sie ihren gesamten Fokus auf das gemeinnützige Projekt setzen möchten. Wie die «Daily Mail» berichtet, ist dies aber nicht ganz der Fall.

Harry und Meghan arbeiten nur eine Stunde pro Woche

Die Steuerunterlagen der «Archewell»-Stiftung, die dem britischen Medium vorliegen, zeigen, dass das Paar im Jahr 2021 nur eine Stunde pro Woche für die Charity-Organisation gearbeitet hat. Sprich: Im ganzen Jahr investierten sie gerade mal 52 Stunden in das Projekt. Diese wenigen Stunden reichten aber laut den Dokumenten aus, um rund elf Millionen Franken an Spendengeldern zusammenzubringen. In den Unterlagen wird zudem ersichtlich, dass die Ex-Royals selbst kein Gehalt aus der Organisation bezogen. Der Vorstandspräsident hingegen verdiente dank «Archewell» rund 55’000 Franken.