Wichtiger TV-Preis - Harry und Meghan bescheren Oprah Emmy-Nominierung

Überraschung für Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39): Das legendäre TV-Interview der Sussexes mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67) hat nun eine Chance auf einen Emmy-Award, dem bedeutendsten Fernsehpreis der Vereinigten Staaten. Nominiert wurde die Sendung «Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special» in der Kategorie «Outstanding Hosted Nonficiton Series Or Special» – also: «Herausragende moderierte Serie oder Spezial». Harte Konkurrenz bekommt das TV-Special unter anderem von Moderator David Letterman (74) und seiner Show «My Guest Needs No Introduction».