Prinz Harry und Herzogin Meghan haben bei Platinjubiläum Balkon-Verbot aus Angst vor Buhrufen

Rund um das Victoria Memorial und entlang der The Mall blicken am 2. Juni wieder Royal-Fans hinauf zu einem der wohl berühmtesten Balkone der Welt: jenem des Buckingham-Palastes. Während der traditionellen «Trooping the Colour»-Militärparade werden dort hochrangige Mitglieder der Königsfamilie neben der britischen Monarchin stehen und winken. Nicht darunter: Prinz Andrew (62) sowie Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37).

Dem « Mirror » zufolge sind sich Insider einig: Queen Elizabeth zog aus taktischen Gründen die Konsequenzen. Es werde nämlich befürchtet, dass die zahlreichen Menschen vor dem Buckingham-Palast die Sussexes sowie den Herzog von York ausbuhen könnten. Dies würde kein gutes Licht auf die viertägigen Feierlichkeiten werfen. Geht es nach der Royal-Kommentatorin Loni Love, gehe es bei der Entscheidung aber eher um Letzteren. So sagt sie gegenüber « E! News », dass der Palast die 40-Jährige und den Queen-Enkel ebenfalls ausgeladen habe, «damit es nicht so aussieht, als würden sie Andrew brüskieren.»

Erstes Treffen von Lilibet und Lilibet

An einem Auftritt auf dem Balkon hätte das Herzogspaar, das mittlerweile in den USA lebt, ohnehin kein Interesse. «Meghan und Harry haben darum gebeten, zum Jubiläum zu kommen. Sie haben nicht darum gebeten, auf dem Balkon zu stehen», erklärt sie weiter. Es sei ihnen lediglich wichtig, dass Queen Elizabeth endlich ihre Urenkelin, die am 4. Juni ihren ersten Geburtstag feiert, kennen lernt und den 3-jährigen Archie wiedersieht. An welchen Feierlichkeiten Meghan, Harry und ihre Kids beim viertägigen Jubiläum schlussendlich teilnehmen werden, ist bislang nicht bekannt.