Aktualisiert 22.05.2020 14:10

Mit Baumwolle als Geschenk

Harry und Meghan haben ihren Hochzeitstag allein gefeiert

In dieser Woche feierten Harry und Meghan ihren zweiten Hochzeitstag. Wegen des Coronavirus wurde aber kein grosses Fest, sondern nur ein entspannter Tag in der neuen Villa in Los Angeles geplant.

von Lucia Krones

1 / 8 Die royale Hochzeit von Prinz Harry (35) und Meghan Markle (38) fand am 19. Mai 2018 in der St.-George’s-Kapelle auf Schloss Windsor statt. Damals waren die gesamte königliche Familie und insgesamt 600 Gäste anwesend. Unter ihnen Promis wie Elton John (73) und die Beckhams. Instagram/kensigntonroyal Am 27. November 2017 gaben Harry und Meghan ihre Verlobung bekannt. Instagram/kensigtonroyal Am 6. Mai 2019, ein Jahr nach der Hochzeit, brachte Meghan mit Archie Mountbatten-Windsor das erste Kind des Paars zur Welt. Instagram/sussexroyal

Prinz Harry und Meghan Markle sind seit zwei Jahren verheiratet.

Ihren Hochzeitstag verbrachten die beiden nur mit ihrem Sohn Archie.

Das Hochzeitsgeschenk soll dieses Jahr zum Thema Baumwolle gemacht worden sein.

Harry hat noch kein Visum, um in den USA arbeiten zu können.

Am 19. Mai feierten Prinz Harry (35) und Meghan Markle (38) ihren zweiten Hochzeitstag. Doch anders als bei der Hochzeit vor zwei Jahren wurde nun nicht mit Hunderten Gästen ausgiebig gefeiert, sondern nur zu dritt mit Sohn Archie, der erst vor kurzem ein Jahr alt wurde. Statt auf Schloss Windsor verbringen die beiden ihren Hochzeitstag in ihrer Villa in Beverly Hills, wo das Paar seit kurzem lebt.

«Sie wollen einfach einen schönen Tag mit ihrer kleinen Familie haben», verriet eine Quelle gegenüber «Harper’s Bazaar». Grund für das Mini-Fest ist die Corona-Pandemie, die grössere Partys momentan nicht möglich macht. «Wie alle anderen sind sie im Moment in Quarantäne, also werden sie einfach zu Hause rumhängen. Aber es wird trotzdem ein schöner Tag», meint der Insider weiter zum Magazin.

Harry fehlen die nötigen Dokumente

Bei ihren Hochzeitsgeschenken wollen Harry und Meghan laut einer anonymen Quelle von «People» über die Jahre hinweg einer Tradition treu bleiben. «Das Thema des Geschenks nach einem Jahr war Papier. Deswegen hat Meghan ihre Hochzeitsrede auf Papier geschrieben und für Harry eingerahmt.» Dieses Jahr soll Baumwolle an der Reihe gewesen sein. Der Insider verrät allerdings nicht, was sich Harry und Meghan dafür ausgedacht haben. Es soll aber eine romantische Geste gewesen sein.

Für den feierlichen Tag sollen Harry und Meghan keine Arbeitstermine geplant haben. Meetings und Calls seien alle auf andere Tage verlegt worden sein. Momentan kann Harry in den USA aber ohnehin noch keine profitablen Engagements wahrnehmen: Damit er dort arbeiten kann, braucht er eine Social-Security-Nummer. Die besitze er bislang noch nicht.

Ohne diese geht in den USA nämlich gar nichts. Und da die dafür zuständigen Büros aufgrund der anhaltenden Situation seit dem 17. März geschlossen bleiben und Harry persönlich anwesend sein muss, um den Antrag zu stellen, muss er vorerst noch warten, bis er lokale Aufträge annehmen kann.