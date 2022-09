Archie und Lilibet: Harry und Meghan holen ihre Kids für Queen-Beerdigung nach London

Das in den USA ansässige Herzog-Paar hat bereits bestätigt, dass es bis nach dem Staatsbegräbnis kommenden Montag in Grossbritannien bleiben wird. Seine Kinder sollen dazustossen.

Darum gehts Seit mehr als einer Woche befinden sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) – eigentlich aufgrund diverser Wohltätigkeitsveranstaltungen – in Grossbritannien.

Ihre Kinder, Archie (3) und Lilibet (1), sind in ihrem amerikanischen Zuhause in Montecito geblieben.

Für das Staatsbegräbnis am Montag, 19. September, sollen sie nun zusammen mit Meghans Mutter, Doria Ragland (66), nach England eingeflogen werden.

Anfang September reisten Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) nach Grossbritannien, um an diversen Wohltätigkeitsveranstaltungen teilzunehmen. Nach knapp einer Woche wollte das Paar dann wieder in die USA zu seinen Kindern Archie (3) und Lilibet (1) zurückkehren. Mit dem Tod von Queen Elizabeth vergangenen Donnerstag haben sich die Pläne der Sussexes jedoch geändert und Harry und Meghan bleiben bis zum Ende der königlichen Trauerzeit, die sieben Tage nach dem Staatsbegräbnis am 19. September andauert. Der Nachwuchs soll daher nachkommen.

Gemäss «The Telegraph» versuche das Paar aktuell zu planen, wie ihr Sohn und ihre Tochter am besten nach Grossbritannien kommen können. «Die Sussexes sind dabei, zu entscheiden, ob Meghans Mutter Doria Ragland irgendwann die Woche mit den Kindern einfliegen kann», sagt eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung.

Lilibet lernte ihre Grossmutter erst im Juni kennen

Und weiter: «Doria passt auf Archie und Lilibet in Harrys und Meghans Montecito-Villa auf. Die Familie ist bereits seit mehr als einer Woche getrennt, und das Staatsbegräbnis findet erst in einigen Tagen statt.» Ob das Herzog-Paar seine Kinder zum Gottesdienst in der Westminster Abbey kommenden Montag mitnehmen wird, ist noch unklar.

Archie, der im Mai 2019 in Grossbritannien geboren wurde, traf Ihre Majestät kurz nach seiner Geburt. Seine Schwester, die nach dem familiären Spitznamen der Queen benannt ist, lernte ihre königliche Urgrossmutter erst im Juni, direkt an ihrem ersten Geburtstag, kennen. Damals waren Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Gast in Grossbritannien, um an den viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Monarchin teilzunehmen.