Wegen Coronavirus : Harry und Meghan kündigen Hilfsprojekt in Mumbai an

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen Bedürftigen während der Corona-Pandemie in Indien helfen. Ihre Organisation Archewell hat zusammen mit einer weiteren NGO bereits zwei andere Projekte.

Kündigten am Mittwoch neues Projekt an und haben schon zwei: Herzogin Meghan und Prinz Harry. (Archivbild)

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben am Mittwoch, an ihrem dritten Hochzeitstag, ein neues Projekt ihrer gemeinnützigen Organisation Archewell angekündigt. Gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation World Central Kitchen wollen sie in der indischen Millionenstadt Mumbai ein Hilfszentrum einrichten, um Bedürftigen während der Corona-Pandemie zu helfen. «Hunderttausende Menschen haben ihre Leben verloren, Millionen sind infiziert, und es gibt grosse Besorgnis, dass die Krise schlimmer ist als berichtet wird», heisst es in einer Mitteilung auf der Archewell-Webseite.