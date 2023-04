Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigen sich im Basketballstadion

Die Los Angeles Lakers trafen am Montagabend in der Crypto.com-Arena in Los Angeles in den Playoffs der ersten Runde auf die Memphis Grizzlies. Kim Kardashian (42) nahm mit ihrer Mutter Kris Jenner (67) und ihrem Sohn Saint West (7) auf den Zuschauerrängen Platz, ebenso wie Schauspieler Adam Sandler (56). Doch die Tribüne des Stadions war nicht nur mit Stars besetzt, sondern auch mit Royals.