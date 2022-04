Gilt als Friedensgeste : Harry und Meghan legen Überraschungsbesuch bei der Queen ein

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben die Queen besucht, teilte eine Sprecherin des Paares am Donnerstagabend auf Anfrage mit. Die beiden hätten auf dem Weg zu den Invictus Games in Den Haag einen Stopp in Harrys Heimat eingelegt.

Queen-Enkel Prinz Harry (37) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (40) haben überraschend Königin Elizabeth II. (95) auf Schloss Windsor besucht. Das Paar habe Harrys Oma besucht, wie er es zuvor gehofft habe, teilte eine Sprecherin des Paares am Donnerstagabend auf Anfrage mit. Die beiden hätten auf dem Weg zu den Invictus Games in Den Haag einen Stopp in Harrys Heimat eingelegt. Die paralympischen Spiele kriegsversehrter Soldatinnen und Soldaten beginnen am Samstag in Den Haag. Harry hatte die Invictus Games 2014 ins Leben gerufen.

Britische Boulevardzeitungen berichteten, das Paar habe auch Harrys Vater Prinz Charles getroffen, der sich zur traditionellen Gründonnerstagszeremonie auf Schloss Windsor aufhielt. Ob Harry und Meghan auch ihre Kinder Archie (knapp 3) und Lilibet (10 Monate) dabei hatten, wurde nicht mitgeteilt. Allerdings hatte es bereits zuvor geheissen, die Kinder würden nicht mit nach Europa reisen. Die Queen hat die nach ihrem eigenen Spitznamen benannte Urenkelin bisher nicht getroffen.

Besuch gilt als Friedensgeste

Der Besuch gilt dennoch als Friedensgeste: Die Beziehungen zwischen Meghan und Harry, die vor zwei Jahren ihre royalen Pflichten aufgegeben hatten und seit längerem in den USA leben, sowie der königlichen Familie sind schwer belastet. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten wiederholt über unmenschlichen Druck und Rassismus im Palast geklagt.

