Britische Boulevard-Zeitungen

Harry und Meghan reden nicht mehr mit Medien

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen keine Anfragen mehr von britischen Boulevardzeitungen beantworten. Die Medien hätten unwahre Geschichten über sie verbreitet.

In der Showbiz-Hauptstadt Los Angeles wird das allerdings nicht einfach. Die Paparazzi-Dichte ist dort so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt.

Harry (35) und Meghan (38) gestalten ihre neu gewonnenen Freiheiten weiter aus: Am Sonntagabend teilten sie den Chefredaktionen von vier britischen Zeitungen per E-Mail mit, dass sie ihnen keine Auskünfte und Interviews mehr geben würden. Bei den Zeitungen handelt es sich um «The Sun», «Daily Mail», «Mirror» und «Express».

«Verzerrte, falsche Berichterstattung»

Ihren Schritt begründen die beiden mit «verzerrter, falscher und grundlos in die Privatsphäre eindringender» Berichterstattung. Es gehe ausdrücklich nicht darum, Debatten zu unterdrücken oder akkurate Berichte zu zensieren, teilen Harry und Meghan mit. Anfragen anderer Medien würden weiterhin beantwortet, besonders wenn es sich um kleine und neu gegründete Organisationen handle.

Mehrere Klagen

Das Paar ist seit langem mit dem Boulevard auf dem Kriegsfuss. Meghan klagt derzeit gegen die «Mail on Sunday», weil die Zeitung Auszüge eines persönlichen Briefs an ihren Vater veröffentlicht hatte. Eine Online-Anhörung vor Gericht dazu soll dem «Guardian» zufolge an diesem Freitag stattfinden. Meghans Vater hatte angekündigt, zugunsten der Zeitung auszusagen. Beobachter befürchten eine Schlammschlacht.