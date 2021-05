Geburtstag von Archie : Harry und Meghan rufen zu Spenden für Impfungen auf

Der Herzog und die Herzogin von Sussex setzen sich für Corona-Impfungen in ärmeren Ländern ein.

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben zum zweiten Geburtstag ihres Sohnes Archie zu Spenden für Corona-Impfungen in ärmeren Ländern aufgerufen. Rund 80 Prozent der bislang weltweit fast eine Milliarde Corona-Impfungen seien in wohlhabenden Ländern verabreicht worden, erklärte das Paar am Donnerstag. Dagegen habe in vielen ärmeren Ländern noch nicht einmal die Verteilung der Impfstoffe begonnen.