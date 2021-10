Prinz Harry und Herzogin Meghan sind jetzt Investoren eines «Hippie»-Unternehmens

«In der Welt, aus der ich komme, sprichst du nicht übers Investieren. Man hat nicht den Luxus, zu investieren. Das klingt so schick», sagte die 40-Jährige im Interview mit der «New York Times».

Der « New York Times » zufolge soll eine Freundin oder ein Freund das Paar auf das Unternehmen aufmerksam gemacht haben.

Herzogin Meghan und Prinz Harry sind jetzt Investoren. Die beiden haben in die US-Investmentgesellschaft Ethic investiert. Wie hoch die Summe ist, ist allerdings nicht bekannt.

Das Paar hat in die Investmentgesellschaft Ethic investiert und will als «Impact Partners» gemeinsam mit dem millionenschweren Unternehmen «die Welt verändern».

Nach Netflix, Apple, Spotify und einem auf Jahre ausgelegten Buch-Deal folgt jetzt der Schritt ins Bankgeschäft. Am Dienstag haben Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) bekannt gegeben, dass sie in die Investmentgesellschaft Ethic investieren und als sogenannte «Impact Partners» tätig sind. Das bedeutet, dass sie mit der millionenschweren Firma «die Welt verändern» wollen.

Genauer erläutern sie die Hintergründe zu dem lukrativen Coup auf der « Archewell»-Website . «Wenn wir ineinander investieren, verändern wir die Welt», beginnt das Statement. Und weiter: «Wir sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, dass mehr Menschen am Tisch sitzen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die alle betreffen. Wir wollen die Art des Investierens neu überdenken, um zur Lösung der globalen Probleme beizutragen, mit denen wir alle konfrontiert sind.»

Gemeinsame Ziele

Auch die US-Firma freut sich über die neue Zusammenarbeit mit dem Herzog-Paar. «Wir freuen uns sehr, Prinz Harry und Meghan als Partner von Ethic begrüssen zu dürfen. Gemeinsam setzen wir uns für eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft ein», heisst es in einem veröffentlichten Tweet auf dem Firmen-Profil. Auf ihrer Website ist zudem zu lesen, dass die Partnerschaft ideal sei, da sie die gleichen Visionen «einer Welt, in der alle Investitionen nachhaltige Investitionen sind, die viele Millionen Menschen rund um den Globus erreichen», teilen.

Dankbarkeitssitzungen und Hunde als Security

Ethic ist ein in New York ansässiger Fintech-Vermögensverwalter, der Geld in Unternehmen investiert, die ihrer Meinung nach akzeptable ökologische und soziale Ziele verfolgen. Gegründet wurde die Firma, die einen umgerechnet 1,2 Milliarden Franken schweren Wall-Street-Fonds verwaltet, von dem Briten Jay Lipman. Er und die anderen Eigentümer bezeichnen sich selbst als «Hippies» und würden ihre Treffen jeweils mit «Dankbarkeitssitzungen» beginnen.