Harry und Meghan sollen sich an Jubiläumsfeier der Queen bedeckt halten

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Anfang Mai gaben Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) bekannt, dass sie gemeinsam mit ihren Kindern Archie (3) und Lilibet (11 Monate) am 70. Thronjubiläum der Queen teilnehmen werden. Kurz darauf teilte der britische Palast jedoch mit, dass die Sussexes während der traditionellen «Trooping the Colour»-Parade am 2. Juni nicht auf dem Balkon des Buckingham-Palastes stehen werden. Auch sonst seien keine Termine für das königliche Ehepaar geplant – und das hat offenbar einen konkreten Grund.

Erstes Treffen der Queen mit Urenkelin Lilibet

Harry und Meghan werden am Freitag, den 3. Juni, am traditionellen Thanksgiving-Gottesdienst in der St. Paul Kathedrale teilnehmen. Bei ihrem Besuch wird die Monarchin erstmals ihre Urenkelin Lilibet kennen lernen. Dies soll im privaten Rahmen geschehen.



Lilibet feiert am 4. Juni ihren ersten Geburtstag. Eine Quelle verriet gegenüber der «The Sun»-Zeitung: «Harry und Meghan würden den Geburtstag am liebsten mit der ganzen Familie feiern. Doch am Samstag sind die Terminkalender der Angehörigen voll. Es gibt nicht viel Spielraum, um eine Geburtstagsfeier für eine Einjährige unterzubringen.» Die Queen würde den Tag nämlich beim Epsom Derby-Pferderennen in Surrey verbringen. Den Abend würden die Mitglieder der königlichen Familie dann an der Platinum-Party im Buckingham Palace ausklingen lassen.