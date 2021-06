Harry und Meghan verabschieden sich für mehrere Monate in Elternzeit

Harry und Meghan verabschieden sich in die Babypause. Dies kündigten sie in einem Statement auf der Website ihrer Foundation Archewell an.

«Während der Herzog und die Herzogin in Elternzeit sind, wird Archewell weiterhin wichtige Arbeit leisten und Geschichten auf der Seite veröffentlichen», heisst es im letzten Absatz. Eine genaue Zeitangabe gibt es nicht, doch Royal-Experte und Autor des Enthüllungsbuches «Finding Freedom», Omid Scobie, deutet im Interview mit «Good Morning America» an, dass sich Harry und Meghan bis zu 20 Wochen aus der Öffentlichkeit zurückziehen könnten. «Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass Senior Royals gleich wieder arbeiten gehen, aber Harry und Meghan gehen mit gutem Beispiel voran. Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen bis zu 20 Wochen Auszeit nach der Geburt ihres Kindes zu», so Scobie.