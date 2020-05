Neues Daheim

Harry und Meghan verschanzen sich

Noch suchen Harry und Meghan eine neue Homebase in den USA. Bis sie ihr Traumhaus gefunden haben, ziehen sie nun in eine abgeschottete Wohnsiedlung

In der Showbiz-Hauptstadt Los Angeles wird das allerdings nicht einfach. Die Paparazzi-Dichte ist dort so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt.

Vor knapp einem Monat haben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ihren Wohnsitz in die Showbiz-Hauptstadt Los Angeles verlegt. Jetzt haben sie sich in der Nachbarschaft von Elton John (73) niedergelassen – allerdings nur vorübergehend.

Wie «The Sun» berichtet, hätten die beiden ihr L.A.-Traumhaus, in dem sie sich mit Sohn Archie niederlassen wollen, noch nicht gefunden. Deshalb würden sie es sich in ihrem Übergangsdaheim nun «so bequem wie möglich machen», zitiert die Zeitung einen Insider.

Vor Paparazzi sicher

Das Haus sei knapp zehn Millionen Franken wert und liege in einer von der Öffentlichkeit abgeschirmten Siedlung, wo Harry und Meghan vor den Kameralinsen der Paparazzi sicher seien. Zuletzt wurden die beiden dabei fotografiert, als sie an zwei Tagen hintereinander Essen an Bedürftige verteilten. Auch beim Spazieren mit ihren Hunden wurden sie schon abgelichtet.