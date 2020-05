Neustart in Los Angeles

Harry und Meghan wohnen jetzt in einer Mega-Villa in Beverly Hills

Die Ex-Royals bauen in den USA ihr neues Zuhause auf. Dabei soll ihnen auch eine Haushaltshilfe im Alltag unter die Arme greifen.

In dieses wunderschöne, riesige Haus sollen Harry und Meghan vor kurzem gezogen sein, berichten mehrere UK-Medien, darunter die bestens unterrichteten «Daily Mail» und die «Sun».

Seit rund sechs Wochen leben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) nun in Los Angeles. Aktuell residieren sie in einer exklusiven Siedlung in Beverly Hills, die abgeschottet und bewacht wird. Dort sind sie vor den Paparazzi geschützt.