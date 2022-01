«Nicht überglücklich» - Harry und Meghan wollen Luxus-Villa loswerden

In Grossbritannien lebten sie im Nottingham Cottage im Kensington-Palast, gefolgt vom luxuriösen Häuschen Frogmore Cottage in Windsor. Kurz darauf traten sie als Senior Royals der britischen Königsfamilie zurück und zogen nach Kanada. Dort bewohnten sie ein 13-Millionen-Franken-Anwesen auf Vancouver Island, bevor sie vor fast 18 Monaten in dem kalifornischen Vorort Montecito sesshaft wurden. In ihrer umgerechnet rund 14-Millionen-Franken-Villa im noblen Ortsteil «Riven Rock» scheint es Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) aber auch nicht so richtig zu gefallen.